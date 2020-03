El criminal que más temo

08/03/2020 a las 20:20

El delincuente que más miedo me da estos días no va enmascarado, ni tiene en la mano una pistola o una navaja para atracarme en la calle; ni siquiera está sentado delante de la pantalla de un ordenador maquinando cómo llevarse mi dinero, ni merodea cerca de mi casa pensando en derribar mi puerta y arramblar con mis bienes. No. Es bastante improbable que me cruce con alguno de ellos, y si ocurre, puede que pierda dinero, pero no creo que me juegue la vida. Hoy el criminal más peligroso, el que pu