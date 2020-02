02/02/2020 a las 06:00

Mi perro está viendo el documental de la 2. No pierde detalle de la interminable cópula de una pareja de leones en medio de la sabana. Levanta las orejas al escuchar los rugidos, al parecer placenteros, de los leones. Tiene seis meses y ya lo he pillado viendo porno. Será, como ya he oído decir en el parque, que le está llegando la adolescencia. Tuve que sofocar una carcajada, pero empiezo a sospechar que cualquier día el perro se me va de botellón al parque de los fumetas, donde no sabes quién

