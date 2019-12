Artistillas

29/12/2019 a las 06:00

Algunos conocidos bien intencionados me recomiendan libros que no me interesan nada. O menos que nada. Yo pongo cara paisajística y asiento, como quien dice, sí, me falta mucho por leer. Ni siquiera menciono, porque tampoco lo preguntan, qué estoy leyendo yo. ¿Para qué? ¿Acaso les interesan los diarios de Ernst Jünger? Tanto como a mí los best sellers de egipcios y romanos. No saben que no leen literatura sino libros envasados al vacío, redacciones narcóticas. En el mundo de las artes plásticas

