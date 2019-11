Historias para no dormir

27/11/2019 a las 20:20

Todas las noches peregrino de cama en cama. Con el pijama desparejado (la chaqueta de un conjunto y el pantalón de otro), el pelo revuelto y el móvil en la mano (lo confieso, no soy capaz de soltarlo, no vaya a ser que reciba un 'wasap' importante). Primero me acuesto con mi chiquitín, de 6 años. Él, al lado de la pared y yo, más próxima al del suelo. Le leo unos cuentos del libro de tiburones (su favorito, tanto que ya puedo impartir una conferencia sobre las diferencias entre el tiburó

