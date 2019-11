11/11/2019 a las 06:00

Cuando paró de llover salí fuera y me senté en un banco. El tibio sol de noviembre me dio en la cara y cerré los ojos. Luego me puse a escuchar. Si uno está atento se oyen muchas cosas: un coche que pasa, el estampido de una moto, un pájaro que vuela de una rama a otra, la voz de un hombre que llega con un niño, el chirrido luego del columpio. Nunca hay silencio completo. Nunca dejamos de pensar. El silencio, leí hace poco, es muy bueno para el cerebro. Estar un rato en silencio mejor

Selección DN+