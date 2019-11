10/11/2019 a las 06:00

Ni el hartazgo, ni el desencanto, ni la decepción , ni la pereza son excusas para no ir hoy a votar. Son cuatro elecciones en cuatro años -además de las europeas, autonómicas y municipales-, tras las cuales los líderes políticos no han estado a la altura debida y han devuelto las urnas a los ciudadanos para que volvamos a votar. Pero aunque los políticos no hayan cumplido con su responsabilidad, los electores tenemos la oportunidad de demostrarles que sí cumplimos con la nuestra.



Selección DN+