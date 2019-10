Las dueñas del mundo

12/10/2019 a las 13:50

Hoy he pronunciado la palabra ‘iconoclasta’ y me han felicitado. No por la palabra sino por lo que he dicho. O eso creen. Ja. ‘Iconoclasta’ ha sido la palabra clave. ‘Iconoclasta’ ha estallado en mi cabeza, se ha deslizado por mi garganta y me ha salido por la boca para reventarles la cabeza después a ellos. A mis jefes, a los que me han felicitado. No se lo esperaban. “Magnífico”, me han dicho. “Fíjate qué palabras posee —creo que han pensado—. Con esas palabras podrá

Etiquetas Isabel González

Selección DN+