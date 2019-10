01/10/2019 a las 06:00

Quienes hayan visto ya 'Creedme' (el resto no sé a qué estará esperando) en Netflix habrán conocido la historia de Marie Adler, una joven de 18 años que tras sufrir una violación fue obligada a retractarse en su denuncia ante el acoso de los policías, más empeñados en poner en duda la veracidad de lo que ella contaba que en averiguar la identidad del agresor. El primer capítulo de la serie está construido de una manera que es imposible no sufrir angustia y no colocarse en la piel de esa muchacha que se topa con la incomprensión de los que le rodean y el desamparo por parte de aquellos que se supone trabajan para defenderla. Esa sensación ya no se escapa durante los siguientes siete episodios, en los que asistimos a una investigación muy diferente, la que llevan a cabo dos detectives de Colorado que sí se colocan del lado de las víctimas y llegan a la conclusión de que un violador en serie está actuando con impunidad ante la falta de interacción entre las distintas comisarías y la desidia de algunos detectives a la hora de informar sobre las agresiones sexuales. El espectador, atento a los dos escenarios, desea por supuesto el encuentro entre la chica dañada y las agentes que llevan a cabo la búsqueda del criminal.

Entre otras muchas cosas la estupenda 'Creedme' sirve para resarcir a aquella joven que durante años fue repudiada, que no encontró hombros sobre los que apoyarse para superar un trance así, que incluso fue condenada a pagar una multa por 'falsa denuncia'. Su historia salió a la luz gracias a un estupendo trabajo periodístico firmado por Ken Armstrong y T. Christian Miller, que ganaron con él un premio Pulitzer y que después se convirtió en libro. La ficción de Netflix le ha dado una nueva dimensión, ha puesto imágenes a una injusticia y ha actuado como toque de atención hacia un sistema que no siempre funciona del modo en que debería. Para todo esto también sirven las series. Su alcance es capaz de remover conciencias. La verdadera Adler ya ha visto su vivencia en una pantalla, y aunque reconoce haber llorado al seguirla, califica el resultado final de 'excelente'. No puede recibir mejor crítica su creadora, Susannah Grant.

Etiquetas Mikel Labastida

Selección DN+