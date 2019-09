Voy a votar a bacterias

21/09/2019 a las 13:50

No somos individuos. Somos simbiosis de bacterias ensambladas en sistemas dinámicos. No somos individuos. Somos un caos de entes en permanente interacción y discusión y contradicción en nuestra cabeza. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Escucha a tu cabeza. ¿Qué te dice? ¿Qué te hace hacer? ¿Hay en tu cabeza un señor modosito hablando tranquilamente desde un atril o una multitud inquieta levantando la mano para pronunciarse? Ni siquiera tenemos libre albedrío sino procesos bioquímico

Isabel González

Selección DN+