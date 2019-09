Identificando al PTV

09/09/2019 a las 13:50

La escena, a finales de julio, en uno de estos días de calor que prueban el cambio climático, o más bien, nos sirven de cata de cómo será el infierno, en la Plaza del Castillo. A mi lado, en la terraza, dos hombres de unos cuarenta años; pero habló solo uno. En realidad, es que no le dejó meter baza a su amigo, y, aunque no gritaba, escuchar la conservación era inevitable. No tengo remordimientos: estaba invadiendo mi espacio sonoro. A lo que vamos. Él intentaba explicar las peculiarid

Etiquetas Fernando Hernández

Selección DN+