03/09/2019 a las 06:00

Navarra ha perdido estos meses gran parte del escaso prestigio que le quedaba tras el cuatripartito. La entrega de la llave de la gobernabilidad a una formación que no ha condenado a ETA no ha pasado inadvertida. Por el contrario, los titulares críticos en las noticias nacionales referidas a Navarra han batido los registros de audiencia. Mientras Sánchez pedía al PP y C´s la abstención a su investidura, como gesto patriótico para no depender de los extremistas, Chivite ‘hacía caja’ e

Selección DN+