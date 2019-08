Actualizada 24/08/2019 a las 15:00

Debe de ser porque tengo un buen culo que siempre me ha interesado el culo del mundo, las causas perdidas, los patios traseros, los perdedores, los andamios, los extrarradios, cada una de las mil chapuzas que sostienen el mundo en la sombra. El culo del mundo está compuesto por basura y por discreción. Camino por la calle y no me atraen los escaparates sino los escombros, los contenedores, los recipientes de obra donde entre sacos de escayola y planchas de pladur destacan unas flores de plást

Etiquetas Isabel González

Selección DN+