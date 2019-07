Pedro Sánchez, sin escapatoria

20/07/2019 a las 06:00

La decisión de Pablo Iglesias de hacerse a un lado para favorecer la constitución de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos obliga a Pedro Sánchez a mostrar si quiere o no conformar una alianza hacia su izquierda, y concede al líder de la formación morada una especial autoridad a la hora de encabezar las negociaciones que los socialistas no podrán eludir en los próximos días. La renuncia personal de Iglesias a su legítima aspiración a formar parte de un Gobierno de c

Selección DN+