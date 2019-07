05/07/2019 a las 20:20

¡Que la gente con hijos no salga de casa, que no vaya a restaurantes, ni a museos, ni a conciertos, ni a viajes! ¡Que se quede encerrada y no participe en la vida social porque molesta! ¡Que no vuelva a salir a la calle hasta que sus hijos dejen de llorar! Ésta es la propuesta que una individua acaba de hacer en una red social. Por lo visto, la susodicha se ha sentado en una terraza a tomar algo cuando en la mesa de al lado, una niña ha arrancado a llorar. La madre hacía lo posible por

Etiquetas Isabel González

Selección DN+