Las lecciones de Paquita

02/07/2019 a las 06:00

Ha tenido que venir Paquita Salas para decirnos que no pasa nada por equivocarnos, que todos creemos en lo que queremos creer, y que si te caes no has de quedarte en el suelo, que puedes buscar apoyos para levantarte de nuevo. Parecen lecciones esenciales que a estas alturas deberíamos tener más que aprendidas pero resulta que no, que en esta sociedad en la que triunfa la viralidad, en la que el éxito se cuenta por followers, y en la que un tuit puede arruinarte la vida, el nivel de exigencia

Etiquetas Mikel Labastida

Selección DN+