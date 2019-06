Turbulento Otegi

29/06/2019 a las 13:50

Me suceden muchas cosas cuando veo a Otegi en la televisión. Cosas raras. Contradictorias. Sobre todo me siento incómoda. Incómoda porque me transmite malas vibraciones, e incómoda porque al mismo tiempo, en el fondo de mi alma quiero hacer las paces con él. Quiero que el personaje malvado se redima y escudriño la virtud en cada una de sus frases. Descubrimiento que me sacude y a partir del cual, para compensar mi actitud benévola, me decanto por la sospecha con el resultado de un mejunje

