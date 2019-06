23/06/2019 a las 06:00

La tarde del sábado 15 de junio plasmó la única conclusión clara que la noche electoral nos había dejado en Pamplona: la segura pérdida de la alcaldía por parte de Asiron. Estaba claro que Navarra Suma no le iba a apoyar. Y quien me conoce no dudó ni un solo instante que el PSN cumpliría en Pamplona lo que antes, durante y después de la campaña había anunciado: que en ningún caso apoyaríamos la continuidad de Asiron como alcalde, como tampoco la vuelta de Maya al frente del Consis

Selección DN+