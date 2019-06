19/06/2019 a las 06:00

La protección de la salud pública es de relevancia en toda Administración Pública. Parte de la definición de salud de organismos como la OMS, que aunque discutida por ambiciosa, no deja por ello de ser deseable. Se trata del estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Está en el preámbulo de la constitución del citado organismo, siendo adoptada en el año 1948 y si no ha sido modificada desde entonces será porque la definición tiene

