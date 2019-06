'Chernobyl', la serie y el libro

04/06/2019 a las 06:00

No deja de asombrarme el menosprecio con el que algunas personas -amparándose en una superioridad intelectual difícil de explicar- tratan a las series, renegando de ellas de un modo burdo. Da igual que cada vez se hagan mejores trabajos con este formato, que su incidencia social sea digna de estudio, o que demuestren un atrevimiento formal y en cuestión de argumentos que ya lo querrían otras disciplinas. Da lo mismo; hay quien todavía se empeña en señalarlas como un producto menor y lo hace en comparación con los libros o el cine. Como si alguien estuviera obligado a elegir. Es una batalla, no obstante, en la que únicamente pierden ellos, pero que de vez en cuando merece la pena comentar.

El desprecio suele llegar, sobre todo, cuando un grupo numeroso de personas coincide a la hora de ensalzar los valores de un título. Y ha ocurrido, por supuesto, con 'Chernobyl', la impactante miniserie de HBO cuyo último capítulo se emite hoy, y que tiene entusiasmados a la mayoría de seriéfilos que la están siguiendo. Ya he leído algún que otro tuit en el que con altivez se (nos) recomienda a los espectadores del drama histórico creado por Craig Mazin leer el libro 'Voces de Chernóbil', que publicó a finales de los noventa la periodista bielorrusa Svetlana Aleksiévich, que años más tarde recibió el Nobel de Literatura en 2015.

Es, por supuesto, un estupendo trabajo que da voz a los supervivientes del desastre nuclear (a los que el Gobierno quiso silenciar), cuestiona las versiones oficiales y desmitifica a los héroes surgidos de aquel horrible accidente. Es innegable que la serie ha tenido en cuenta aquel texto y que hereda su tono trágico, pero no existe necesidad de tener que elegir entre uno y otro. Donde uno llega a través de la palabra otro lo hace con la imagen y con una apabullante puesta en escena que vuelve a recordarnos (como ocurría en 'The Terror') que no hay peor monstruo que el propio ser humano. Las ventas de esta publicación han aumentado considerablemente, por cierto, desde el estreno de la serie. Hay quien busca enemigos en lugar de propiciar aliados. Y es una pena.

Etiquetas Mikel Labastida

