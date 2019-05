31/05/2019 a las 06:00

La vida es una comedia dramática. Incluso en los momentos más duros y en las situaciones más críticas, echamos mano del humor como herramienta para paliar o sobrellevar la adversidad. Qué remedio. Es un mecanismo intrínseco que nos ayuda a superar las etapas más grises. O las vidas más grises. La de Baxter, el protagonista de 'El apartamento', lo es. Su modesto trabajo en una compañía de seguros en Nueva York no le satisface y aspira a mejorar en la empresa prestando su discreto apartamento para que sus superiores lo usen como picadero en sus citas amorosas. El mundo está lleno de Baxters; unos lo saben y lo asumen y otros van por ahí sin reparar que pertenecen a ese grupo. Son tipos bondadosos de los que otros con menos escrúpulos se aprovechan, tipos que no terminan de encontrar aquello que puede hacerles felices, tipos que no cogen el ascensor adecuado. Ay, el ascensor.

Hoy y en 1960, que fue cuando se estrenó la película de Billy Wilder que La 2 programó la otra noche en su rincón de cine clásico, con buen dato de audiencia, por cierto: más de 500.000 espectadores. Creo que hay pocos diálogos tan breves y que digan tanto: "El espejo está roto". "Lo sé, y no me disgusta, así me veo tal como me siento". Es un guion brillante capaz de retratar los estados de ánimo de quienes caminan por la vida sin que esta les tenga demasiado en cuenta.

Entre otras cosas, el cine sirve para reflejar la realidad, para retratar al que lo ve, para denunciar una sociedad que no siempre funciona como debería. Muchos de los que lo critican sin saber deberían pensar esto. La magia de este filme es que sigue cumpliendo esta función casi 50 años después. Es lo que se llama vigencia, algo en lo que coinciden casi todos los títulos incluidos en la selección que hace la televisión pública para su velada de los miércoles. Seguramente por sus cifras, y por su repercusión, está siendo uno de los aciertos de la temporada. Salvo con 'Cachitos', La 2 no suele despertar estas pasiones en redes sociales. 'El apartamento' lo consiguió. Lo sigue consiguiendo en cada visionado. Porque habla de seres que reconocemos y sobre una realidad que no nos es ajena.

Etiquetas Mikel Labastida

