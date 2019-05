16/05/2019 a las 06:00

Estamos asistiendo estos días a una polémica por la saturación de la ITV. Cuentan que hay personas que han estado ocho horas para poder pasarla. Miedo me da cuando me toque a mí, pues mis dos coches la pasan anualmente. Y es que cada vez somos más los que alargamos la vida del coche hasta su último suspiro. Sea por esta causa o por que vienen los guipuzcoanos el caso es que el servicio no funciona desde hace demasiado tiempo y el Gobierno de Navarra no hace nada eficaz para solucionarlo. E

