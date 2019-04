27/04/2019 a las 20:20

Usted tiene este domingo una parte del futuro en sus manos. Siempre he pensado (y creo que lo he escrito) que votar es algo que hay que hacer siempre, como terminarse la comida del plato, y casi por las mismas razones: hay demasiada gente que no puede hacerlo como para despreciar ese privilegio. Pero en esta jornada, los protagonistas no somos solo los votantes, sino quienes, probablemente a regañadientes, van a participar en el recuento de los votos. En Navarra, unas tres mil personas van a

Etiquetas Fernando Hernández

Selección DN+