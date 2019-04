Conducir es de pobres

20/04/2019 a las 13:50

La gente joven ya no quiere el carné de conducir. Lo acaban de decir en la tele. Que no tienen prisa en sacarse el permiso y que es por la crisis, por el paro, porque hay más transporte público, porque se puede ir en bici o en patín. No digo que no a ninguna de estas razones, pero aventuro otra cosa. Algo más radical. Que los jóvenes no quieren el carné de conducir porque no quieren ir a ninguna parte. Y tienen razón. ¿Para qué van a ir a la montaña si la montaña viene a ellos? Pulsa

Etiquetas Isabel González

