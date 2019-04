17/04/2019 a las 06:00

Fue allá por 1986 cuando una joven tonadillera que buscaba su lugar en el mundo de la copla llamada Isabel Pantoja, entrevistada por Pedro Ruiz en Televisión Española, decía que lo que mejor le salía era el 'pollo a la Pantoja'. A aquella entrevista, grabada en los desaparecidos Estudios Roma, había acudido vestida de rosa acompañada por su madre. Desde entonces se ha metido en muchos pollos, incluso pasando por la trena, que eso sí que es un pollo-pollo. Ahora estamos a punto de vivir un nuevo 'pollo a la Pantoja', esta vez en Telecinco. Sí, ya sé que las relaciones de la tonadillera con el buque insignia de Mediaset no son buenas. ¿O habría que decir eran? Porque tras sus múltiples polémicas con Jorge Javier Vázquez la Pantoja le espetó un día a la cara: 'Tu jefe no tiene ceros suficientes para que yo me siente ahí'. El sitio al que se refería en el que se tenía que sentar era, evidentemente, el 'Sálvame de luxe'y los realitys de Telecinco. El jefe era Paolo Vasile, el 'capo' de Mediaset, que decide quien pasa y quien no por sus cadenas y cuantos ceros pueden llevar los cheques para que acaben aceptando los envites.



Pero como siempre, 'donde dije dije, digo Diego', y la cadena ha anunciado a bombo y platillo que la cantante participará en la nueva edición de 'Supervivientes' ¡Vaya pollo, vaya pollo! ¿Y cuántos ceros le han puesto al talón? Pues evidentemente es un secreto de estado. Ni Mediaset ni la Pantoja sueltan prenda. Pero algunos medios se han aventurado a indicar que será 1.100.000 euros o de 80.000 por semana. Desde luego en la isla no va a tener ocasión de cocinar su famoso 'pollo a la Pantoja', pero cuando salga podrá comprarse más de una granja avícola.

Según se ha desvelado, el contrato con la Pantoja viene en un pack con sorpresa. Además de ir a 'Supervivientes', la tonadillera, que no parece pasar por una boyante situación económica, deberá ser el centro de atención de un reality, al estilo del de 'La Campos'. Ahí si vamos a poder degustar todos sus pollos, uno tras otro, porque mira que ha tenido pollos la Pantoja. Esperemos que Dios le conserve la vista porque, en aquella famosa entrevista con Pedro Ruiz, había dicho que Kiko Rivera iría para futbolista porque le pegaba patadas a un balón como nadie. Y ya vemos donde ha llegado el hijo de la Pantoja. Vaya pollo.

