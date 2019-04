La diosa y el reloj de la Vasco

14/04/2019 a las 06:00

Siempre le he tenido siempre mucho cariño al reloj de la Vasco. Nunca he sido cliente, ni de la aseguradora original ni de sus reencarnaciones, pero la Vasco Navarra era la oficina de la que venía mi abuelo cuando yo era muy crío. Él no llegó a conocer el reloj porque murió meses antes de que lo instalaran, en noviembre de 1979, pero, de alguna manera, asociaba a mi abuelito Julio con esa hora y esa temperatura.



Lo que no sabía, y lo descubrí en estas páginas el pasado do

Etiquetas Fernando Hernández

Selección DN+