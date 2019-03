Acerca de la pasarela del Labrit

27/03/2019 a las 06:00

Pasado un tiempo y conocedor de algunas realidades que no han sido objeto del dominio público, me gustaría hacer ciertas consideraciones desde la condición de arquitecto pero también dictadas desde el sentido común: 1.- En primer lugar la arquitectura no sólo es un hecho constructivo. Sin duda éste resulta de enorme importancia. Pero también es una realidad que ha de considerarse desde la perspectiva cultural, desde su capacidad de dialogar en el contexto, desde una perspectiva creat

