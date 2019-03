Movilidad eléctrica

23/03/2019 a las 06:00

Es evidente que la utilización de energías fósiles (petróleo, gas, y desde luego carbón) tienen un ciclo finito más o menos cercano. Aunque me vengan a la memoria las apocalípticas predicciones de hace 30 o 40 años, del tipo de Mad Max, o Blade Runner, años 80, por no salirnos del género cinematográfico, en las que en la época en la que vivimos actualmente deberían haberse dado ya unos cuantos apocalipsis que no han tenido lugar. Cuando el precio del crudo sube, por cuestiones geopo

Selección DN+