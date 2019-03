03/03/2019 a las 06:00

Uno de los mensajes que recibí a los pocos días de firmar el acta de diputado de la Cámara Baja fue: “Jamás se despidió a nadie de la política por no hacer nada”. No significa, en absoluto, que todos los parlamentarios lo cumplan a rajatabla, sin embargo, es sintomático del ecosistema político español tan institucionalizado y partidista en pleno siglo XXI. Hay un elefante en la habitación de la política: no existen contrapesos al liderazgo. Ser librepensador e independiente en

Etiquetas Íñigo Alli

