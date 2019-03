'Hiyab', hombres desnudos y ratas de alcantarilla

Actualizada 02/03/2019 a las 13:57

¿Y si se tratara de un paso intermedio? ¿Y si el ‘hiyab’ que iba a vender Decathlon en Francia, y cuya comercialización se ha suspendido, no fuera una amenaza sino un paso en la integración de la mujer islámica? Esta es mi duda. Y la expongo a pesar de que así, de golpe, lo primero que me viene a la cabeza es: “¡Ni de coña. Que no se venda el ‘hiyab’ deportivo. Si lo vende será cómplice del sesgo por género!” Lo cual, por cierto, ya hace en cierto modo cuando resulta impos

Etiquetas Isabel González

Selección DN+