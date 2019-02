¿Me dejas el móvil?

Actualizada 23/02/2019 a las 13:55

Si te dejas el móvil en casa estás perdido. Sal de casa como quieras. Sal sin peinar, sin lavar, sin pensar, pero nunca, y cuando digo nunca es nunca, olvides coger tu móvil. Por una razón muy simple: nadie te va a dejar el suyo. Podrás peinarte en el ascensor, podrás lavarte en una fuente, podrás no pensar cuanto quieras. Pero si tienes que hacer una llamada de urgencia, dime: ¿cómo la vas a hacer? Yo me he olvidado el móvil muchas veces, varias de ellas tuve que llamar y aquí comien

Etiquetas Isabel González

Selección DN+