El PP lucha por taponar la fuga a Vox

03/02/2019 a las 06:00

El Partido Popular tiene una intensa fuga de voto a Vox que no logra taponar”, decía Albert Rivera el martes pasado. La encuesta del CIS vino a decir lo mismo dos días después. Aunque el centro investigador no pase por su mejor momento, sus números son rotundos: PP, retrocede 6 puntos; Vox, 6,5 puntos. No todos los votos de Vox proceden del PP, cierto, ya que hay transferencia, aunque menor, desde Ciudadanos e, incluso, desde la izquierda: un análisis de Sigma 2 sobre el voto andaluz

Etiquetas Manuel Campo Vidal

Selección DN+