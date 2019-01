29/01/2019 a las 06:00

El ministro al que interpreta Javier Cámara en la nueva serie de TNT no es tan maquiavélico como el Frank Underwood de 'House of cards', principalmente porque no parece especialmente inteligente. Tampoco es Birgitte Nyborg, la protagonista de 'Borgen', con una capacidad para llegar a acuerdos y buscar el consenso de la que el personaje de 'Vota Juan' carece porque sus motivaciones en política son otras. Y, por descontado, está lejísimos de Jed Bartlet, el presidente

Selección DN+