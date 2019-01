Actualizada 19/01/2019 a las 13:59

Ya no pienso luchar más. Me he rendido. Yo no soy luchadora. Yo nací plastilina y en plastilina me voy convirtiendo. Soy maleable. A todo me adapto. “Busca el lado bueno de las cosas”, dicen los libros de autoayuda y en verdad están en lo cierto. Si apenas vivimos dos días para qué perderlos con la rabia en alto. Me instalo en la renuncia, me abro de puertas, y en el espejo de una de ellas convierto en luz el sucio reflejo del mundo. Le sacaré partido a todo y todo me gustará por tant

Isabel González

