12/01/2019 a las 06:00

Si la cosa acaba como se prevé y Juanma Moreno termina siendo investido presidente de la Junta de Andalucía, la legislatura que se nos presenta va a ser lo más parecido a una partida de billar francés. Tres son los participantes en el juego y se va a jugar a dos bandas. Por un lado, lo que el PP acuerde con Ciudadanos y, por otro, lo que le permita Vox. Ambos, Ciudadanos y Vox, han decidido ser agua y aceite, a pesar de presentarse en la misma botella. Lo que da un poco de grima es que al billar francés también se le conoce con el nombre de carambola, y si la cosa sigue así podríamos acabar jugando a lo mismo en todo el país.

Hay que agradecer que la ola de frío polar siga arreciando, ya que la cosa está más que caliente. ERC dice que el Gobierno tiene que mover ficha para que lo hagan ellos si quieren tener Presupuestos. El Supremo, que no descansa, deja en un limbo a cientos de mandos policiales al invalidar su título de la Universidad Rey Juan Carlos, además de asegurar que Rull no recibió ningún permiso del juez para su salida de prisión y estudia actuar contra los responsables de la prisión.

Ya no nos sorprende nada. Pasen y vean. El ex líder de la ultraderecha alemana anuncia la creación de un nuevo partido "más radical". Mientras, la hija del mayor capo de la mafia siciliana inaugura un restaurante en el centro de París y, para evitar suspicacias, le llama Corleone.

Son tiempos cambiantes y habrá que amoldarse, aunque algunos no estemos por la labor de cambiar porque no hay otro.

