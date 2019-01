08/01/2019 a las 06:00

Aunque parezca mentira por los títulos de los programas que las cadenas estrenan como si fueran novedades y no lo son ('La Voz', 'Gran Hermano Dúo'...), enero es el mes en el que la tele vuelve a reinventarse, en el que todo en la parrilla es tan reciente que los espectadores, como hizo aquella tarde remota el Coronel Aureliano Buendía antes de enfrentarse al pelotón de fusilamiento, tienen que señalar las cosas con el dedo para mencionarlas, porque aún carecen de nombre. Pasa con "el nuevo programa ese de Risto", "la nueva serie de Alex Pina" o "el 'thriller' erótico que protagonizará Myriam Gallego", solo el tiempo les pondrá apellidos si triunfan, el resto irán al cajón del olvido. Lo que no cambia, y también se señala hasta la saciedad por parte de la prensa y los fans, es uno de los principales dolores de cabeza de RTVE en estas fechas: la elección de la canción y del representante de España en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebra en mayo en Tel Aviv (Israel).



En los últimos 15 años, la cadena pública ha cosechado derrotas dramáticas, algunas de ellas aderezadas por el sano humor con el que gran parte del público ha terminado encarando la competición. Tan solo Ruth Lorenzo en 2014 y Ramón del Castillo en 2004 salvaron la honrilla cosechando el puesto 10. En 2018, en Lisboa, las esperanzas estaban puestas en Amaia y Alfred, que habían recuperado la ilusión del respetable, pero que no pasaron de la posición 23 con una interpretación ñoña de 'Mi canción' en un nuevo 'eurodrama'.



RTVE, en vez de hacer autocrítica y buscar otras vías, ha vuelto a apostar por los concursantes de 'Operación Triunfo' para elegir a su representante. De momento hay diez canciones preseleccionadas por el público y por un jurado de expertos que tampoco ha terminado de convencer a muchos. Para colmo, la dirección del canal se ha topado con la hornada de 'triunfitos' más reivindicativa de su historia. María, la favorita para viajar a Tel Aviv, ya protagonizó un episodio polémico al negarse a cantar la palabra 'mariconez' durante el concurso, y ahora amenaza con no acudir para boicotear a Israel. Su postura es noble, ir 'pá na' es tontería.

