05/01/2019 a las 06:00

Nuevo discurso de fin de año de la presidenta Barkos. De nuevo sale a relucir la mejor versión de “Alicia en el país de las maravillas”, con la presidenta en su “matrix” particular y con su acostumbrado discurso vacuo, engolado, irreal y como es costumbre en su autora, sin el mínimo atisbo de autocrítica. Pero, ¿de que presume señora Barkos? ¿Acaso presume de su gestión en el departamento de Salud?, en el que no solo no han mejorado las listas de espera, sino que ya presentan me

Etiquetas Uxue Barkos

Selección DN+