Dicen que Ray Charles inventó el soul cuando compuso 'What'd I say' y con ella la comunidad afrodescendiente en América encontró un hueco y un lugar referencial. La importancia de este tema va más allá de su ritmo, puesto que se convirtió en todo un símbolo para un grupo social al que habitualmente se le había negado una voz propia. Son muchos los temas que trascienden su valor musical y han adquirido a lo largo del tiempo y por diferentes razones otro alcance. A veces los propios autores se asombran de las conquistas de sus trabajos, porque nunca hubiesen supuesto que iban a derivar hacia esos derroteros. Pero esa es la grandeza de la música, que una vez compuesta llega a un público que la toma y la transforma en emblema, en protesta, en icono. Cero, el canal de Movistar, ha iniciado un programa en el que rescata alguno de estos títulos y le sirven de excusa para hablar de movimientos sociales y de distintas realidades que han marcado nuestra historia reciente.

El primer episodio lo dedicó a los derechos LGTB y sirvió para repasar las conquistas del colectivo y las muchas barreras derribadas. No contaron nada que no supiésemos o que no hubiésemos visto otras veces en documentales, pero lo significativo fue el modo en que se narró, a través de canciones, himnos que por circunstancias ajenas a la composición cambiaron el mundo. De ahí el bonito nombre del programa, 'Canciones que cambiaron el mundo'. Es bonito reconocer esa virtud de la música. La música divierte, aísla, entretiene, pero también es un refugio y un espejo en el que reconocerse. De eso hablaron Zahara (que hace de hilo conductor en cada entrega) y Alberto Jiménez, líder de Miss Cafeína, que fue el encargado de la banda sonora del capítulo. Después será el turno de temas como el feminismo, la inmigración y racismo, y los cambios sociales. Y espero que próximamente se piensen otros, porque la idea es buena y da de sí. Es muy excelente noticia que la música regrese a la tele de este modo, poniéndola en contexto y reconociendo sus méritos. Las canciones pueden cambiarnos, a nosotros y al mundo.

