09/12/2018 a las 06:00

Ahora que las salas de cine -algunas; la mayoría- temen que uno de los estrenos del año, 'Roma', de Cuarón, se estrene también vía Netflix, recuerdo la anécdota que me contaron hace poco. Resulta que un tipo se tomaba todos los días en la oficina 15 minutos para ir al baño. El fenómeno, conocido por su envidiable regularidad intestinal, salía a la misma hora para "ir al despacho a ordenar papeles". Después de varias semanas, uno de los compañeros le preguntó, a la vuelta de su cita, que si había ido todo bien. A lo que nuestro protagonista respondió que sí, que todo correcto, y, tras un pausa dramática, añadió: "La verdad es que 'La casa de papel' está muy bien".



Efectivamente, utilizaba sus 15 minutos All Bran para ver un cachito de alguna serie en el móvil. Lo de usar el móvil en el váter como entretenimiento no provocó ningún debate. Sí lo hizo, sin embargo, el hecho de que viera series en el teléfono. "Es una pantalla muy pequeña, así no las disfrutas", criticaban los puristas. Pero, cuál fue la sorpresa de la oficina, cuando, poco a poco, descubrieron que ver series en el móvil era algo bastante habitual: "Pues yo en el autobús...", "a veces en la cama...", "en casa de mis suegros...".



Estoy convencido de que nadie pensó que la pantalla de un móvil en un frío váter de oficina sería el lugar idóneo para ver 'La casa de papel'. Nadie duda de la idoneidad del sofá, de la pantalla de plasma de 40 pulgadas y de la mantita por encima de las piernas. Pero, si a ti te vale, si así es como sacas tiempo, ¿quién puede evitarlo? Como dijo Gandalf, sólo podemos elegir cómo vivimos el tiempo que nos toca vivir. Y está muy bien explicarle a la gente cuál es la mejor forma de disfrutar de una obra (una sala de cine, una pantalla sin 'motion smoothing'), pero la vida se abre paso. ¿Negarte? ¿Castigar? Todo es perder el tiempo. Si alguien quiere ver 'Roma' en el móvil lo hará, aunque verla en casa no fuera su papel. Aunque, Dios no lo quiera, no quede papel en toda la casa.

