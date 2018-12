Actualizada 08/12/2018 a las 14:09

Dos de mis amigos tienen problemas de convivencia. No entre ellos. Ellos son pareja desde hace mil años, se llevan de maravilla y si se han comprado un perro no es para arreglar su relación como a veces se tiene un hijo. O dos. O tres. Lo del hijo, en todo caso, tiene más lógica porque construir un hijo, mal que uno quiera, obliga al contacto, mientras que a la hora de comprar un perro, el único roce que se produce es el de la piel de las carteras. Quizá haya amor también ahí. No lo sé.

