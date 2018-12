    Opinión

06/12/2018 a las 06:00

Era noviembre de 1978. Tras pasar con los altavoces por tres pequeños pueblos cercanos, llegamos los tres oradores al entonces Echarri- Aranaz, media hora antes de la hora anunciada del mitin. En la sala, unos corrillos de gente joven y algunas personas mayores. Una de las pocas personas que me conocían -había estado, un año antes, en un curso cultural /social organizado en la villa- se me acercó discretamente y me silbó al oído: -“Casi todos los que están aquí han venido a reventaros

