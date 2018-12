01/12/2018 a las 06:00

Se predice que en el año 2249 las personas con discapacidad podremos disfrutar de la plena inclusión. Hablamos de que tendrán que pasar 231 años para conseguirlo. Sé que no viviré para verlo, pero ahora mirar al futuro me produce nostalgia de todo lo pasado.



En el año 1980 se celebró el “Año Internacional del Subnormal” (es una expresión que me cuesta poner sobre un papel). Imaginaos la revolución que supuso en esa época que una persona con síndrome de Down estud

