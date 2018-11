Me llamo Rosalía y no hablo euskera

Actualizada 24/11/2018 a las 13:53

Me llamo Rosalía, no hablo euskera y vivo en un pueblo nublado de casas preciosas y árboles preciosos. La lluvia es normal aquí. Y los camiones y el olor a leña y los ríos helados y la música del viento en las hojas. Me llamo Rosalía y adoro mi pueblo a pesar del estigma de mi nombre porque rosas aquí no hay muchas. O las hay llenas de espinas. Quienes quisieron acercarse a mí de niña se pinchaban demasiado y tuvieron que desistir. Lo comprendo. La gente quiere vivir en paz. También l

Etiquetas Isabel González

Selección DN+