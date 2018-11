23/11/2018 a las 06:00

Esta semana visitaron la Academia de 'OT' Los Morancos, que, aparentemente, pintaban menos allí que los concursantes de 'GH VIP' en 'Saber y ganar'. Es lógico que los seguidores del formato se extrañasen al descubrir a los humoristas por aquellos parajes. Se ve que no consideraron currículum suficiente el haber creado el temazo verbenero 'Pluma pluma gay'. Los organizadores, ante el desconcierto generalizado, aclararon que el dúo estaba allí porque "utilizan mucho la música en sus espectáculos", que es como la excusa más surrealista que se podía dar. Porque por esa razón tendrían cabida allí artistas de distintas índoles que poco o nada parece que puedan enseñar a los triunfitos.

La semana está plagada de excusas televisivas entre sorprendentes y absurdas. Y si no que se lo pregunten a Leticia Dolera que entre los argumentos que en un principio puso sobre la mesa para no contratar a una embarazada Aina Clotet es que "el diseño de vestuario -del personaje al que iba a encarnar- va marcando más su figura y sus curvas a medida que avanza la serie". ¿De verdad no se puede cambiar la ropa que va a llevar una actriz en función de sus diferentes circunstancias? ¿Tan importante es para el personaje que se marquen sus curvas? En el tema de la serie de Movistar no tengo una postura clara y no sería capaz de decantarme por ninguna de las protagonistas de la polémica. Pero de todas las excusas dadas por la intérprete/directora de la serie, ésa me parece la más rocambolesca. Y la que más cosifica a la mujer, por cierto. Pero no me meteré en ese jardín. No vaya a ser que salga trasquilado.

Uno ha de estar muy atento a esto porque luego, si no, cae en depresión. O casi. Jorge Javier dice que ha estado a punto por lo que le han criticado a través de las redes sociales por algunas actuaciones despóticas. Se ve que al defensor del Koala le sacudió bien y no gustó a la audiencia. Él, en un principio, aseguró que no hacía mucho caso a estas valoraciones internautas, para pocas horas después confesar que ha estado a punto de entrar en crisis. Igual hay términos medios. Pero él no los tiene. Y Leticia tampoco, y seguramente ahora eso le apene.

