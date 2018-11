22/11/2018 a las 06:00

Pues no, señores. No estoy de acuerdo con La Mancomunidad de Pamplona, porque una cosa es que nos animen a depositar nuestras basuras en el contenedor preciso, y otra que se atrevan a retratar a Caravinagre en una biblioteca para preguntar que qué hace ahí el personaje, ya que ese no es su sitio. Hubiera sido diferente ver una moto aparcada entre las mesas, o a uno de los osos franceses, que no contentos con haberse colado en el Pirineo, pretendieran ahora meterse entre los libros para engull

Selección DN+