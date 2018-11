Conceptos esparcidos

Actualizada 21/11/2018 a las 20:22

No entiendo por qué en la ficha de Skolae que se dedica, bajo el logotipo del Gobierno de Navarra, a estigmatizar canciones “que promueven el sexismo” o “que promueven la violencia de género”, no han ido a la raíz del problema y han empezado por poner en el punto de mira a Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Si el poeta (y militar, Dios nos libre) del Renacimiento no hubiera escrito aquello de “cuanto tengo confieso yo deberos /Por vos nací, por vos tengo la vida/ por vos he de mori

Selección DN+