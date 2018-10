27/10/2018 a las 06:00

Volvemos contra pronóstico. No contra uno, sino contra dos. Contra el pronóstico de que la filosofía no ampliaría sus horas lectivas cabía cierta esperanza, los partidos habían manifestado su disposición. Pero contra el pronóstico de que fuera ahora, precisamente cuando no se ponen de acuerdo en nada, ha sido una sorpresa. Por algo se empieza, y no está mal que comiencen con la filosofía.

Este regreso plantea sin embargo algún problema, al mismo tiempo que puede ser una bu

