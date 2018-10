Un recurso local con mucho orgullo

Actualizada 20/10/2018 a las 13:59

Me llamaron de mi pueblo. Era la semana del libro y querían que participara. "Por fin —pensé—. Por fin me reconocen. Por fin seré profeta en mi tierra", y me dispuse a escuchar lo que sin duda vendría después. Halagos, reconocimientos, piropos, cosas por el estilo para convencerme. —Nos gustaría que vinieras porque está bien hacer uso de recursos locales —dijo el encargado de cultura. Y se me puso cara de lechuga de golpe. De hortaliza. De recurso local en definitiva. Un rec

Etiquetas Isabel González

Selección DN+