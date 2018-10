La esclavitud de 'Gran hermano'

Actualizada 20/10/2018 a las 20:34

Como muchos, seguí con interés la primera edición de Gran hermano. Era divertido ver en la casa a aquel grupo que, con una cierta inocencia, se olvidaba de que estaba vigilado por las cámaras y no sabía qué esperar de su paso por el concurso. Éramos entonces, como escribió García Márquez, felices e indocumentados. Desde la segunda edición, sus protagonistas no me llamaban la atención como personajes reales, y menos como personajes de ficción. Así ha seguido en los últimos diecisé

Etiquetas Fernando Hernández

Selección DN+