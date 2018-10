Mejor con menos dedos

Actualizada 13/10/2018 a las 13:51

Vi a un ciego fumando con intensidad en una marquesina de la plaza Príncipe de Viana y me sobrecogió la imagen. Fumaba desesperado, sin trampas, ajeno al mundo. Supongo que el autobús iba a llegar en cualquier momento y el hombre no quería desperdiciar el cigarro. No le importaba que la gente circulara a su alrededor. La gente le daba igual. Él permanecía quieto, inmune, concentrado. Llevaba una bolsa en la mano izquierda, sostenía el bastón con la axila derecha, y con el mismo brazo, en

