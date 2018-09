Qué mal hablados somos

Actualizada 30/09/2018 a las 20:32

Somos un país muy mal hablado. Los tacos han entrado en el lenguaje cotidiano de una forma que sorprende, no solo a quienes hablan otros idiomas, sino a los hablantes de castellano en América. No es que Estados Unidos, Alemania, Francia, Colombia o Argentina no empleen palabras malsonantes. Es que nosotros las utilizamos prácticamente en cualquier contexto, excepto los más formales. A nadie le sorprende que un entrenador o un jugador de fútbol diga “estamos muy jodidos” después de una

Etiquetas Fernando Hernández

Selección DN+